Il "giallo" sulla morte della 33enne di Ribera, sequestrata droga e siringa

Asfissia da assunzione di sostanza stupefacente. Sarebbe questo l'esito dell'ispezione cadaverica sulla trentatreenne trovata morta all'interno della sua abitazione. Il cadavere è stato portato alla camera mortuaria dell'ospedale "Fratelli Parlapiano" di Ribera e verrà sottoposto, su disposizione della Procura di Sciacca, ad autopsia. Esame che dovrà confermare se, come si ipotizza, la giovane è morta o meno per overdose.

Dell'inchiesta sulla tragedia si stanno occupando i carabinieri che hanno sequestrato 40 grammi di cocaina, una ventina di grammi di crack e pochi grammi di eroina. Sequestrata anche una siringa che sarebbe stata rinvenuta nel bagno dell'abitazione. A Ribera, ieri, per l'intera giornata, non si è parlato d'altro. Anche perché questa tragedia non è la prima che si consuma in città. Nel novembre del 2020 furono due i giovani che persero la vita, per overdose, nell'arco di circa 30 ore.