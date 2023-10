Velocipedi elettrici sequestrati e raffica di contravvenzioni: polizia setaccia Ribera e Menfi

Quattro velocipedi elettrici sono stati sequestrati perché difformi dalle specifiche di fabbrica e sono state elevate sanzioni per 25.000 euro. Venticinque invece le contravvenzioni per violazioni al codice della strada e decurtati 85 punti sulle patenti di guida. Ritirate inoltre 3 carte di circolazione e una patente, mentre 9 sono stati i veicoli sottoposti a fermo amministrativo.

La polizia, su direttiva del questore di Agrigento Emanuele Ricifari, ha implementato i servizi di prevenzione e controllo del territorio estendendo il raggio d’azione ai Comuni di Ribera e di Menfi dove erano stati segnalati episodi di micro e macro criminalità.

Il dispositivo operativo, potenziato dalla presenza del reparto Prevenzione crimine di Palermo e dalla polizia Stradale di Agrigento, ha permesso d'effettuare diffusi controlli sotto il profilo di polizia giudiziaria, amministrativa, in merito alle misure di prevenzione e sulla circolazione stradale. Sono state identificate 234 persone, di cui alcune interessate da pregiudizi penali, e controllati 110 veicoli.

In tema di polizia Amministrativa, sono stati effettuati 5 accessi ispettivi in altrettante attività commerciali, contestando 2 sanzioni amministrative per violazioni alle leggi di Pubblica sicurezza.