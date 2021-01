Allontanato dalla moglie, torna ubriaco per picchiarla: arrestato 37enne

I carabinieri della tenenza di Ribera hanno arrestato un uomo di 37 anni con l'accusa di maltrattamenti ai danni della moglie. Il disoccupato, che ha piccoli precedenti penali, avrebbe insultato e picchiato la moglie, anche in presenza dei figli, da due anni.

Due giorni fa nei suoi confronti era stata emessa una misura cautelare che lo allontanava dalla donna e dalla casa. Ieri, però, dopo essersi ubriacato si è presentato in casa della donna, ha forzato la porta di ingresso ed è entrato per picchiare la donna. La suocera, presente in casa, ha chiamato i carabinieri che sono intervenuti in pochi minuti e l'hanno arrestato.

L'uomo è finito in carcere nell'attesa dell'udienza di convalida.