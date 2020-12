Morì dopo 6 giorni dall'incidente, lutto cittadino a Ribera per Claudia

Lutto cittadino oggi a Ribera, giornata dei funerali di Claudia Gucciardo: la diciannovenne morta, all'ospedale "Sant'Elia" di Caltanissetta, sei giorni dopo il drammatico incidente stradale verificatosi lungo la provinciale per Seccagrande. La salma arriverà a Ribera nel primissimo pomeriggio e, in forma privata, nella chiesa Madre si terranno i funerali. Gli esercizi commerciali, secondo quanto disposto nell'ordinanza del sindaco Matteo Ruvolo, abbasseranno le saracinesche.

"Abbiamo tanto pregato per lei, ma Claudia non ce l'ha fatta. I genitori, con un gesto nobile, hanno disposto la donazione dei suoi organi - ha detto don Antonio Nuara - . Continuerà a vivere nei riceventi che con questo gesto potranno continuare a vivere".

“La Città di Sciacca partecipa al dolore della famiglia Gucciardo e della comunità riberese che, con grande affetto, si è stretta attorno ai genitori di Claudia. Ed esprime, altresì, ammirazione per il generoso, nobile, esemplare gesto, dei genitori di Claudia che, in un momento di profondissimo sconforto, hanno dato il proprio consenso per la donazione degli organi”. A parlare è il sindaco di Sciacca Francesca Valenti.

