Scende dall'escavatore e precipita nel fossato dove resta sepolto: ricostruita la dinamica dell'incidente sul lavoro

Non è in pericolo di vita l'albanese quarantunenne, residente a Ribera, che nella tarda mattinata di ieri è rimasto ferito mentre stava effettuando uno scavo lungo circa 20 metri in contrada Scirinda a Ribera. L'operaio è stato ricoverato all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta dove è stato trasferito, dopo essere stato salvato dai vigili del fuoco, con elisoccorso del 118. Non si conosce ancora la prognosi, ma è certo appunto che il quarantunenne non sta rischiando la vita.

A ricostruire la dinamica dell'incidente sul lavoro sono stati i carabinieri della tenenza di Ribera. L'operaio, al termine dei lavori di scavo, è sceso dal piccolo escavatore che stava manovrando ed è finito nel fossato realizzato. Su di lui è crollato, improvvisamente, il terreno circostante che lo ha, di fatto, sepolto. Sono appunto accorsi i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento e quelli del distaccamento di Sciacca che, scavando a mani nude e con una ruspa, sono riusciti a salvarlo.

I carabinieri, oltre a ricostruire la dinamica dell'incidente sul lavoro, hanno accertato che l'operaio era regolarmente assunto dall'azienda agricola dove stava lavorando. L'appezzamento di terreno e il piccolo escavatore sono stati posti sotto sequestro, almeno fino a quando non sarà chiara la prognosi del ferito.

