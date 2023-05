Scoppia l'incendio in un negozio di tendaggi di Ribera, evacuate due abitazioni

Divampa l'incendio, per cause non chiare, in un locale commerciale in disuso adibito a negozio di tendaggi. E' accaduto in corso Regina Margherita a Ribera dove sono subito sopraggiunti i vigili del fuoco del distaccamento di Sciacca e del comando provinciale di Agrigento. Un rogo spaventoso che sembrava essere stato domato soltanto alle 3 della notte. Sembrava appunto perché, all'improvviso e in maniera inattesa, le fiamme tornavano ad alzarsi. E in corso Regina Margherita sono tornati, ancora una volta, i pompieri di Sciacca che hanno lavorato praticamente per tutta la mattinata per mettere in sicurezza l'immobile.

Le due abitazioni soprastanti al magazzino, che è di proprietà di un commerciante cinquantasettenne, sono state fatte temporaneamente sgomberare. Troppo il fumo che ha invaso l'area ed è stato pertanto necessario evitare rischi per gli abitanti dei due appartamenti.

Delle indagini si stanno, adesso, occupando i carabinieri. Un'attività investigativa che è indirizzata, naturalmente, a stabilire cosa effettivamente abbia determinato l'innesco dell'incendio. E su questo "dettaglio" non potranno che pronunciarsi i vigili del fuoco.

Stando a quanto è emerso, il violentissimo rogo ha determinato danni al solaio e alle pareti.