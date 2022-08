Incendio lambisce la struttura per migranti, panico e fuga durante la notte

La struttura è quella che ospitava, parecchi anni fa, una cantina, tra via Musso e via Picasso, nella quale adesso vivono extracomunitari in condizioni igieniche estremamente precarie.

La scorsa notte, per la seconda volta in pochi giorni, si è sviluppato un incendio che ha bruciato sterpaglie e reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Sciacca. Due ore di lavoro da parte della squadra del distaccamento saccense mentre gli extracomunitari si davano alla fuga. La notizia è riportata oggi sul Giornale di Sicilia.

Resta il problema di chi vive nella struttura in condizioni di degrado e di scarsa sicurezza. Sul luogo dell’incendio, la scorsa notte, sono arrivati anche i carabinieri. La struttura presenta anche il tetto in condizioni precarie e dunque rappresenta un pericolo anche per chi, abusivamente, si introduce all’interno.