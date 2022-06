Furto aggravato: deve scontare 1 anno e 2 mesi: arrestato e portato in carcere

Deve scontare un anno, un mese e 29 giorni per un furto aggravato, in concorso, commesso a Ribera il 20 dicembre del 2016. E’ in esecuzione di una misura cautelare di custodia cautelare in carcere, emessa dall’ufficio Esecuzioni penali del tribunale di Sciacca, che i carabinieri della tenenza cittadina hanno arrestato B. M., marocchino, operaio, cinquantenne.

Dopo il rintraccio dell’immigrato e le formalità di rito della notifica dell’ordinanza, svoltesi nella caserma dell’Arma, il cinquantenne è stato accompagnato, dagli stessi carabinieri, alla casa circondariale di Sciacca dove dovrà restare a disposizione dell’autorità giudiziaria.