Tenta di rubare alcuni oggetti sacri in chiesa, sorpreso e arrestato

Un giovane marocchino è stato arrestato dopo essere stato sorpreso in flagranza di reato dai carabinieri nel tentativo di mettere a segno un furto all'interno della chiesa della Pietà di Ribera.

L'uomo è stato bloccato mentre stava per mettere in un sacco calice, pisside, tronetto per l’esposizione del Santissimo, ampolle ed altri oggetti sacri che aveva già sistemato in un angolo per portarli via.

Sono stati gli abitanti della zona, sentendo rumore di porte e finestre, a chiamare i militari che sono intervenuti dopo pochi minuti e lo hanno arrestato.