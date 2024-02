"Commise un furto nel 2016": 75enne pensionata condannata e arrestata

Deve scontare 8 mesi di reclusione perché condannata per un furto commesso a Ribera nel luglio del 2016. E' in esecuzione di un'ordinanza di misure alternative alla detenzione che una pensionata di 74 anni è stata arrestata dai carabinieri. A firmare l'ordinanza è stato il magistrato del tribunale di Sorveglianza di Palermo.

I militari dell'Arma della tenenza, non appena hanno ricevuto il provvedimento, hanno rintracciato l'anziana e glielo hanno notificato. La donna dovrà restare per i prossimi 8 mesi, per espiare appunto la pena, nel proprio domicilio in stato di detenzione.