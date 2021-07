"False assunzioni alle Poste in cambio di denaro", giudizio immediato per i quattro indagati

La Procura di Sciacca, con il sostituto Michele Marrone, ha chiesto e ot tenuto dal gip, Antonino Cucinella , il giudizio immediato per le quattro persone coinvolte nell'inchiesta su presunte false promesse di assunzione alle Poste ita liane in cambio di denaro. F igura centrale quella di Alfonso Caruana , di 44 anni, di Ribera, che si trova agli arresti domiciliari, difeso dall'avvocato Giovanni Vaccaro. Giudizio immediato - secondo quanto riporta oggi il Giornale di Sicilia - con prima udienza fissata per il 22 settembre anche per Sylvia Adamczyk , di 47 anni, polacca, pure lei ai domiciliari, assistita dall'avvocato Antonino T ornambè . Processo anche per Antonina Campisciano , di 44 anni, di Ribera, moglie di Caruana , che, invece, ha lasciato i domiciliari ed è tornata in libertà. G iudizio immediato Pasqualina Serpico, di 49 anni, di Castelvetrano.

Sei palermitani hanno presentato denuncia alla Procura, facendo scattare le indagini. Secondo l'accusa si sarebbe fatto credere alle persone offese che, dietro versamento di denaro, sarebbero state assunte con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso Poste italiane con successivo trasferimento in alcuni casi anche all'estero dei profitti del presunto reato tramite conti correnti collegati una carta ricaricabili.