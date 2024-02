Ribera, demoliti i rifugi abusivi per stranieri in viale Europa

Ruspe in azione per abbattere i locali di viale Europa, a Ribera, trasformati da anni in rifugi abusivi per extracomunitari. Gli operai della ditta incaricata dal Comune hanno quasi del tutto completato la demolizione.

Un gruppo di gambiani sono stati fatti sgomberare poche ore prima che entrasse in azione la ruspa. All'interno c’erano anche una ventina di bombole del gas.

I carabinieri sono intervenuti anche nei locali di una ex cantina dove si trovavano due extracomunitari irregolari. I due, un tunisino e un marocchino, sprovvisti di permesso di soggiorno, sono stati denunciati per invasione di terreni e ingresso illegale nel territorio dello Stato.

Entrano, quindi, nel vivo i lavori di riqualificazione urbana in viale Europa molto attesi dalla cittadinanza, che da tempo denunciava la situazione di degrado e di insicurezza del quartiere.

Il Comune ha speso 26 mila euro per abbattere la struttura, ma l'obiettivo è riceverne 850 mila dalla Regione per realizzare in quest’area il nuovo centro per l’impiego.