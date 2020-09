Ha difficoltà respiratorie: trasferita a Palermo la donna contagiata dal Covid

La donna, contagiata dal Covid-19, è stata trasferita al "Civico" di Palermo. Non è in Terapia intensiva, ma è stato necessario portarla in un reparto di Malattie infettive anche perché ha iniziato ad avere difficoltà respiratorie e risultava essere fondamentale sottoporla alla terapia di ossigeno. Dopo un primo controllo all'ospedale di Sciacca è stata spostata a Palermo. Il marito e il bambino, anche loro risultati contagiati nei giorni scorsi, sono invece ancora in quarantena domiciliare.

La notifica dei tre tamponi positivi era stata fatta al sindaco di Ribera, Carmelo Pace, lo scorso venerdì. Il nucleo familiare era rientrato nella città delle arance dopo un soggiorno-vacanza in Romania. "Sono stati in auto isolamento domiciliare e non hanno avuto alcun contatto con altre persone" - aveva garantito, fin da venerdì scorso, il sindaco Pace - .