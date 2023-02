Hanno manomesso i contatori sigillati e rubato gas: due denunce

Nonostante i contatori del gas fossero stati sigillati per morosità, avrebbero continuato ad usufruirne. Due riberesi sono stati denunciati, alla Procura della Repubblica di Sciacca, per furto. A farlo sono stati i carabinieri della tenenza di Ribera che, assieme ai tecnici della società di distribuzione, sono intervenuti in via Ciliberto e in via Monte Bianco. L’intervento è stato programmato dopo la segnalazione degli stessi tecnici che hanno riscontrato la manomissione dei contatori.