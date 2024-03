Colombe pasquali e creme non tracciabili: sequestrati quasi 30 chili di prodotti

Sono risultate essere non tracciabili. E pertanto non sicure per la salute dei consumatori. Colombe pasquali, per un peso complessivo di 22 chili, e oltre 6 chili di creme pasticcere sono stati sequestrati dai carabinieri del Nas di Palermo. Militari dell'Arma che, assieme a quelli della tenenza cittadina, hanno fatto - fra i tanti - un controllo in una pasticceria di Ribera. Il titolare dell'attività artigianale è stato sanzionato: dovrà sborsare 1.500 euro.

Da settimane, soprattutto in vista delle festività pasquali, i carabinieri del Nas portano avanti, in rigoroso silenzio, controlli per accertare il pieno rispetto delle normative igienico sanitarie nel settore alimentare e la regolarità della cosiddetta tracciabilità che serve a tutelare la salute dei consumatori. In quest'ambito sono stati ispezionati il laboratorio, l'area destinata al pubblico e il deposito delle derrate alimentari della pasticceria di Ribera dove è stato appunto accertato che 22 chili di colombe pasquali e 6 chili e mezzo di creme non erano tracciabili.

