Fingono di coltivare terreni per 8 anni e si fanno dare 122mila euro di contributi pubblici: 5 indagati

Falsi contratti di affitto dei terreni e finte firme per truffare l'Agea ovvero l'agenzia che si occupa delle erogazioni di contributi pubblici per l'agricoltura. In questo modo sarebbero riusciti, fingendo di coltivare diversi fondi rustici, in realtà del tutto inutilizzati, a ottenere l'erogazione di poco meno di 122mila euro.

Il trucco, a partire dal 2014, sarebbe riuscito fino a poche settimane fa. Per cinque indagati, adesso, si profila un processo. Il pubblico ministero Elenia Manno ha fatto notificare l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, atto che prelude alla richiesta di rinvio a giudizio.

Sotto accusa: Liboria Amato, 58 anni; Gerlando Dangelo, 61 anni; Rosario Dangelo, 55 anni; Giuseppina Leo, 59 anni e Francesca Dangelo, 50 anni.

Il meccanismo di truffa avrebbe coinvolto a loro insaputa altri comproprietari dei terreni ai quali avrebbero falsificato le firme su alcune scritture private in modo da fare risultare la sussistenza dei requisiti necessari per percepire i contributi pubblici.

Gli indagati, secondo quanto ipotizza l'accusa, avrebbero presentato all'Agea dei falsi contratti di affitto relativi a diversi fondi rustici fra Montallegro, Cattolica Eraclea e Ribera: terreni dei quali gli stessi erano diventati comproprietari insieme ad altre quattro persone. Sempre all'Agea sarebbero state presentate delle false scritture private che risultavano sottoscritte da tutti, compresi gli altri ignari parenti che li avevano ereditati ai quali sarebbe stata falsificata la firma.

Con l'avviso di conclusione delle indagini i difensori (gli avvocati Giovanna Morello, Annalisa Russello e Angelo Farruggia) avranno venti giorni di tempo per visionare gli atti e articolare la prima strategia difensiva per convincere i pm a non chiedere i rinvii a giudizio.