Si accascia davanti allo stand durante la fiera e muore: città sotto choc per l'imprenditore dei liquori

Ribera è sotto choc. Ieri sera, durante la tradizionale "Fiera dei morti" che si tiene in corso Umberto, Carmelo Russo - il produttore di liquori a base d'arancia e fondatore dell'Arancello - s'è accasciato all'improvviso davanti al suo stand e, nonostante i disperati tentativi di rianimarlo e soccorrerlo, è spirato. Quando i sanitari del 118 sono giunti in corso Umberto, nel cuore di Ribera, non hanno potuto far altro che accertare il decesso dell'instancabile imprenditore. Non si parla d'altro, da ieri sera, a Ribera, che di questa tragedia.

A febbraio aveva anche ottenuto l'autorizzazione da parte del Consorzio di tutela arancia di Ribera Dop ad utilizzare, in etichetta, tale denominazione per i tre suoi liquori a marchio "Arancello".