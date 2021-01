Ribera, ecco farmacie e negozi che accettano i buoni spesa

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Si avvisa la cittadinanza che gli esercenti commerciali convenzionati con il Comune di Ribera per l'accettazione dei buoni spesa dicembre 2020 Covid-19 sono i seguenti:

SUPERMERCATI

SUPERMERCATO LIKE via Imbornone, 44

LIDL ITALIA S.R.L. viale Romagna, snc

GENERI ALIMENTARI DI LUCIA GIOVANNA via Quartararo, 101

SUPERMERCATO CRAI via Fazello, 131

SUPERMERCATO CONAD F.lli Patti p.zza Matteotti, 1

SUPERMERCATO CONAD F.lli Patti via Parlapiano, 83

SUPERMERCATO SEVENTEN SRL v.le Regione Siciliana, 70

MACELLERIE

MACELLERIA F.LLI PALERMO S.N.C. via Roma, 32

MACELLERIA GULLO MICHELANGELO p.zza Barone, 27

MACELLERIA MICELI GIUSEPPE v.le Regione Siciliana, 70

PANIFICI

DOLCE E SALATO S.N.C p.zza Castello, 21

FARMACIE

FARMACIA CORSO corso Umberto I, 2

FARMACIA NUOVA S.N.C. via Circonvallazione , 25

FARMACIA PACE S.N.C. c.so Umberto I, 159/161

FARMACIA GANDUSCIO via G. Marconi 27