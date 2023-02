Scompare nel nulla anziano malato di Alzheimer e scattano le ricerche frenetiche: ritrovato dopo 7 ore

E' stato ritrovato dai carabinieri dopo quasi 7 ore di ricerche frenetiche il settantaquattrenne, malato di Alzheimer, che era scomparso ieri sera da Ribera. A rivolgersi ai militari dell'Arma era stato un familiare, terrorizzato dalla scomparsa: l'anziano si era infatti allontanato al volante della sua Fiat Panda e probabilmente - ma era, naturalmente, soltanto una ipotesi - si era smarrito fra Ribera e Sciacca.

L?uomo è stato contattato più volte, dai carabinieri, sul cellulare, ma non riusciva a spiegare, anche perché era in stato confusionale, dove si trovasse. Sono state avviate quindi le ricerche partendo dal positioning del telefonino. A partire dalle 22, cercando di fare il più in fretta possibile visto anche l'ampio raggio da setacciare, sono state impiegate anche le pattuglie della sezione radiomobile, oltre a quella della tenenza di Ribera e delle stazioni di Sciacca, Sambuca di Sicilia e Lucca Sicula.

Alle 2,45, l'anziano è stato ritrovato. Era in discrete condizioni fisiche, in una zona isolata della spiaggia di Piana Grande a Ribera.