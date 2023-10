Ottantenne malato scompare nel nulla: ritrovato e portato in ospedale dopo 24 ore di serrate ricerche

E' stato ritrovato vicino ad un laghetto artificiale, in una zona di fitta vegetazione, inzuppato fradicio e in stato di ipotermia. I carabinieri di Ribera, intervenendo in maniera fulminea nelle ricerche e setacciando ogni angolo della cittadina, sono riusciti a salvare un pensionato ottantenne affetto da demenza senile.

E' in contrada Rizzi che, durante la notte, assieme ai vigili del fuoco di Sciacca, che i militari dell'Arma hanno ritrovato l'anziano la cui scomparsa era stata denunciata la sera precedente.

Rastrellando l'intera cittadina, tanto in centro quanto in periferia, i carabinieri sono prima riusciti a ritrovare l'auto dell'anziano: macchina lasciata aperta e con le chiavi inserite. Poi, rendendosi conto che il pensionato malato non poteva essere che a poca distanza, le ricerche sono state intensificate all'inverosimile e l'ottantenne è stato ritrovato. E' stato portato subito all'ospedale di Sciacca dove è stato ricoverato per accertamenti e cure sanitarie ritenute necessarie.