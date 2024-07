Raccolta differenziata, è stretta sui conferimenti errati: "I mastelli non saranno svuotati"

Sono stati intensificati i controlli sul corretto conferimento dei rifiuti. Ad annunciarlo è la società Ribera Ambiente.

"In caso di rilevazione di materiale non conforme, questo non verrà ritirato - dice una nota -. Invitiamo pertanto tutti alla massima collaborazione per garantire una corretta gestione dei rifiuti. Facciamo in modo che Ribera faccia la differenza differenziando per un futuro sostenibile".