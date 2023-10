Via Fani: consegnati dopo 11 anni, gli alloggi sono ancora senza gas e luce

Ancora problemi legati agli alloggi popolari di via Fani, a Ribera, consegnati un mese fa dopo undici anni dallo sgombero a causa del calcestruzzo depotenziato. Gli appartamenti sono ancora privi degli allacci delle utenze di luce, gas e acqua che dovrebbero essere fatti dallo Iacp, una volta ultimata la pratica di accatastamento.

A sollevare il problema sono alcuni esponenti cittadini della Democrazia Cristiana. "Ciò desta perplessità a molti e scoramento in capo agli assegnatari, poiché di tali adempimenti burocratici se ne sente parlare da circa un anno. Lo stesso Sindaco, in una riunione indetta nello scorso mese di febbraio alla presenza dei rappresentanti dei gruppi politici, ne aveva rappresentato la sussistenza, rassicurando sulla loro pronta e prossima risoluzione. Ma ad oggi le utenze non sono state ancora allacciate e gli assegnatari non possono ancora abitare nei loro immobili" - scrivono Marcello D’Anna-commissario cittadino della Democrazia Cristiana, Giovanni Tortorici e Salvatore Tortorici, consiglieri comunale del partito.