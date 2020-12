Maltempo e allerta "arancione", sindaco Ribera: "Uscite solo in caso di estrema necessità"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Visto l'avviso Regionale della Protezione Civile della Regione Siciliana con cui si comunica la

situazione di STATO DI ALLERTA ARANCIONE - PREALLARME a partire dalle ore 00.00 di oggi

5 dicembre 2020 e fino alle ore 24,00 di domani 6/12/2020;

Atteso che si prevede il persistere di venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali con

raffiche fino a burrasca forte, forti mareggiate lungo le coste esposte e dalla tarda serata di oggi e

nelle successive 24-36 ore, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o

temporale con frequente attività elettrica e forti raffiche di vento;

Considerato che sono possibili rotture di rami e/o caduta di alberi, caduta di tegole e cornicioni,

danni alle strutture provvisorie e possibili problemi alla circolazione stradale in particolare su

viadotti e ponti, con interruzione della viabilità;

Ritenuto di dover adottare e suggerire attività di prevenzione ed interventi precauzionali per la

pubblica e privata incolumità;

Considerato che per effetto di altra ordinanza gli Istituti scolastici, le scuole dell’Infanzia e gli Asili

nido risultano chiusi;

Visto l’art. 54, comma 2, del D. Lgs 267/2000 che demanda al Sindaco l’assunzione di

provvedimenti urgenti a salvaguardia dell’incolumità dei cittadini;

P.Q.S.

ORDINA

Nella giornata del 6/12/2020:

• la sospensione di ogni tipo di manifestazione nel territorio comunale;

• la chiusura degli impianti sportivi a gestione pubblica;

• la chiusura della Villa comunale e l'interdizione a persone o mezzi, nei parchi, giardini

pubblici ed aree giochi.

AVVISA

La popolazione, residente del Comune di Ribera, di adottare ogni e più opportuno mezzo di

protezione dai fenomeni di allagamento che potrebbero verificarsi in concomitanza delle

precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale previste dalle ore 00.00 fino alle ore

24,00 del 6/12/2020.

In particolare si consiglia:

• Di rimane a casa in luoghi sicuri e di uscire solamente in casi di estrema necessità;

• Di non soggiornare o permanere in locali seminterrati o comunque posti al di sotto del

livello stradale, ciò è riferito anche alle automobili;

• Di non allontanarsi, durante i fenomeni di precipitazioni, dalle proprie abitazioni se non

per motivi strettamente necessari;

• Di mettere in salvo tutti i beni collocati in locali allagabili e porre al sicuro la propria

automobile evitando la sosta nelle zone più a rischio evitandone l’uso se non in caso di

necessità;

• Di evitare il transito pedonale e veicolare nei pressi di aree già sottoposte ad allagamenti;

• Di non spostarsi, durante i fenomeni temporaleschi, dai luoghi e dalle zone ritenute più

sicure;

• Di evitare e fare attenzione agli attraversamenti dei fiumi e dei valloni;

• Di prestare attenzione agli ulteriori annunci diramati dalle autorità anche a mezzo

dell’informazione nazionale e locale;

• Di contattare in caso di pericolo a persone e/o cose i Vigili del Fuoco (115 – 0925/21222)

o il Comando della Polizia Locale (0925/61001).