Tunisino in gravi condizioni dopo lite, assolto imputato: "Non ci fu alcuna aggressione"

Era accusato di lesioni personali per avere aggredito un tunisino provocandogli gravi ferite, in una zona esterna a un supermercato di Ribera. La vicenda aveva destato grande clamore a Ribera, ma a distanza di qualche anno dai fatti il senegalese Diene Dame, di 47 anni, è stato assolto dal Tribunale di Sciacca. La notizia è riportata oggi sul Giornale di Sicilia.

Il suo difensore, l’avvocato Giovanni Forte, ha puntato sul fatto che il senegalese e il tunisino si sarebbero spintonati, ma che l’imputato non aveva posto in essere alcuna aggressione e dunque non poteva ritenersi responsabile delle conseguenze riportate dal tunisino. Il senegalese era accusato di avere sferrato un pugno violento al tunisino provocandogli emorragia con trauma cranico ed una prognosi superiore a 40 giorni.