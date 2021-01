"Cedette dose di metadone killer a 21enne", via libera a giudizio immediato

Giudizio immediato per Attilio Manisi, 34 anni, di Ribera, arrestato con l'accusa di essere lo spacciatore che agli inizi di novembre ha ceduto metadone ad un ventunenne morto per overdose. A deciderlo, accogliendo la richiesta del pm Michele Marrone della Procura di Sciacca, è stato il gip.

L’udienza è fissata per il 12 febbraio davanti al tribunale ma la difesa, affidata all'avvocato Giuseppe Lo Gioco, potrà chiedere un rito alternativo e, in questo caso, sarà fissata un'altra udienza in altra data davanti al gup.

Il trentaquattrenne è accusato di detenzione al fine di spaccio di droga e "morte o lesione come conseguenza di altro delitto".