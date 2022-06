Ribaltati vasi e scaraventati in strada tavoli e sedie: vandali scatenati in piazza

Ribaltati i vasi di cemento che fungevano da delimitazione dell'area bar e scaraventati in mezzo alla strada tavolini e sedie. Vandali scatenati in piazza Elena a Licata dove, di fatto, ormai, non passa notte senza che non si registri un raid.

"È possibile che non è mai passata una volante della polizia in questo corso di notte?" - scrive sui social una docente in pensione - . Una licatese che, anche a nome dei residenti dell'intera zona, non può che chiedere maggiori controlli da parte di tutte le forze dell'ordine.