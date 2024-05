Si ribalta trattore e muore 64enne: il cadavere recuperato dopo oltre 4 ore

I vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento sono rimasti al lavoro fino a poco prima delle 3. Soltanto allora i pompieri sono riusciti a recuperare il cadavere del sessantaquattrenne Mario Mondello che è rimasto vittima di un incidente sul lavoro.

L'agrigentino, un noto commercialista andato in pensione, era impegnato, con il suo trattore, ad arare un appezzamento di terreno in contrada Burraiti, in territorio della città dei Templi, quando all'improvviso il mezzo si è ribaltato ed è finito all'interno di un laghetto artificiale. Per il sessantaquattrenne, molto conosciuto anche per essere stato consulente della Moncada costruzioni per molto tempo, non c'è stato nulla da fare.

I pompieri sono rimasti al lavoro per quasi 5 ore, prima di riuscire appunto a recuperare la salma. Della ricostruzione della tragedia si sono occupati i poliziotti che sono intervenuti in contrada Burraiti.

