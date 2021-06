Riaprono al pubblico le stufe di San Calogero. Iniziativa del museo diffuso dei "Cinque Sensi"

Lo sancisce una nota del Presidente della Regione indirizzata a Terme di Sciacca SPA e al Museo Diffuso dei 5 Sensi di Sciacca.

Negli scorsi mesi, l’Ecomuseo regionale di Sciacca aveva avanzato una proposta di gestione degli accessi alle stufe di San Calogero, a titolo gratuito, e per fini turistico-culturali.

Il progetto, in attesa di una decisione permanente riguardante l'intero sistema termale saccense, sottolineava la possibilita? di permettere almeno un accesso libero alle grotte di San Calogero. Punto centrale della proposta il coinvolgimento delle tante associazioni e realta? che fanno parte della rete e che costituiscono il Museo Diffuso dei 5 Sensi. La proposta ha ottenuto riscontro positivo da parte della Presidenza Regionale che l'ecomuseo ringrazia per la fiducia accordata.

“La riapertura delle stufe di San Calogero, anche se per il momento a soli fini storico-naturalistico- culturali, consente di riattivare la memoria di una citta? e la consapevolezza di un’intera comunita? verso parte del suo patrimonio dall’inestimabile valore e permette di farla conoscere e renderla fruibile al turismo internazionale” – commenta la comunita? del Museo Diffuso dei 5 Sensi di Sciacca. - “Si trattera? di una fruizione totalmente gratuita? gestita, cosi? come e? stato fatto con l'apertura della Badia Grande, assieme alle tante realta? saccensi che condividono la volonta? di recuperare e valorizzare le perle identitarie da troppo tempo non piu? fruibili.”



In attesa che le strutture termali possano essere riaperte, i cittadini di Sciacca e i visitatori avranno l’occasione di riscoprire le grotte del Monte Kronio tra miti, storia, arte e fenomeni naturali.E? prevista nei prossimi giorni una conferenza stampa del Museo Diffuso dei 5 Sensi per dettagliare l’iniziativa e illustrare le condizioni di gestione volontaria e comunitaria con cui verra? affrontata l'apertura.