Ospedale, riapre Chirurgia: documenti dei medici assenti per malattia alla Procura

Medici si assentano a turno per malattia, uno dei quali per Covid, e il reparto di Chirurgia dell'ospedale "Barone Lombardo" di Canicattì resta chiuso per alcuni giorni. L'unità operativa ha però, per fortuna, riaperto ieri mattina. L'Asp, per tutelarsi dopo l'assenza dei medici, ha inviato - secondo quanto riporta oggi il quotidiano La Sicilia - tutta la documentazione relativa al personale medico alla Procura della Repubblica e alla Guardia di finanza. L'obiettivo è, a quanto pare, accertare se i medici erano effettivamente impediti - a causa di malattia - a prestare servizio al reparto di Chirurgia e, a turno, al pronto soccorso, così come aveva disposto il direttore sanitario della struttura ospedaliera.