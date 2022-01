Riapertura delle scuole rinviata, il ministro dell'Istruzione Bianchi: "Legittima la decisione della Regione"

Il governo nazionale ritiene "legittima" la decisione della Regione Siciliana di tenere le scuole chiuse ancora per tre giorni, in attesa di un nuovo esame della situazione della pandemia nell'Isola.

Così il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi in un'intervista a Sky Tg 24, in cui ha parlato dello slittamento delle lezioni in Sicilia: "Rispetto alla Campania la situazione è diversa".

"Il calendario scolastico - ha sottolineato Bianchi - dipende dalle regioni. Si deve andare a scuola 205 giorni all’anno. In Sicilia era stato programmato tenendo fuori 4 giorni da poter spendere quando si riteneva e questo ha fatto".