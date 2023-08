Le tragedie del mare raccontate con foto e oggetti recuperati: riapre il “Museo della fiducia e dell’accoglienza”

A Lampedusa rivive il museo che ricorda i migranti morti in mare, che racconta storie inesorabilmente destinate a “scomparire” sul fondo del Mediterraneo. Riapre a Lampedusa il “Museo della fiducia e dell’accoglienza”: si potrà visitare dall’1 agosto fino ad ottobre.

La riapertura è stata resa possibile grazie alla collaborazione tra il Comune di Lampedusa e Linosa, il “Comitato 3 ottobre” e l’associazione nazionale ”Vittime civili di guerra”. Si tratta di una delle tante iniziative organizzate sull’isola per ricordare le migliaia di migranti che muoiono nella disperata ricerca di un destino migliore. Le iniziative avranno il loro culmine il 3 ottobre, in occasione della “Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’immigrazione”, istituita dalla legge 45 del 2016, per ricordare e commemorare tutte le vittime dell’immigrazione e promuovere iniziative di sensibilizzazione e solidarietà.

Il museo è stato inaugurato nell’estate del 2016 alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ed ospita un’esposizione permanente di fotografie, dipinti, testi e altri oggetti recuperati in mare e appartenenti alle persone migranti che hanno affrontato il Mediterraneo per fuggire dai loro paesi di origine. C’è anche la cosiddetta “stanza del naufragio”, allestita dall’associazione nazionale ”Vittime Civili di guerra” e dal ”Comitato 3 ottobre”, che propone ai visitatori un itinerario multimediale fatto di immagini e suoni per far vivere in prima persona le esperienze della traversata in mare, e alcuni reperti storici che ricordano i tanti profughi della seconda guerra mondiale nel nostro paese, le cui sofferenze sono ora rivissute da tutti coloro che nel mondo fuggono per cercare una terra più sicura.

Attraverso questo connubio tra arte e reperti documentari si vuole stimolare nei visitatori una comprensione del fenomeno migratorio di ieri e di oggi, che sia basata al tempo stesso sulla conoscenza dei fatti e sull'adesione emozionale.