Sospiro di sollievo per gli agrigentini, riapre l'isola ecologica della città

Sospro di sollievo per gli agrigentini. Il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ingombranti è stato ripristinato. "L'attività era stata interrotta - dice Hamel - a causa della chiusura della discarica di conferimento e finalmente si è riusciti a trovare senza alcun costo aggiuntivo un nuovo sito dove potere portare i residui degli ingombranti dopo la lavorazione. Questa soluzione - chiosa Hamel - non avrà alcun costo aggiuntivo per il Comune di Agrigento. I cittadini potranno portare i rifiuti ingombranti presso l'isola ecologica di piazzale Ugo La Malfa con le modalità e nelle quantità previste e potranno anche prenotarsi per il ritiro a domicilio per il quale, tenuto conto del periodo di fermo, potrebbe esserci un prolungamento dell'attesa. Ancora una volta attraverso l'impegno dei dipendenti del settore e della ditta incaricata, si è superato un problema di grande rilevanza per numerosi utenti".

