Riabilitazione del pavimento pelvico dopo il parto, via ad un nuovo servizio

Il reparto di ginecologia e ostetricia dell'ospedale di Agrigenot ha attivato un ambulatorio uroginecologico e di riabilitazione del pavimento pelvico.

"Le disfunzioni del pavimento pelvico - dice una nota - colpiscono circa un quarto della popolazione adulta, per lo più donne, per via del fatto che il parto naturale, così come le modificazioni ormonali durante la gravidanza o nella menopausa, si annoverano tra i principali fattori predisponenti. Queste patologie sono di frequente riscontro e la loro incidenza aumenta progressivamente con l’età fino a raggiungere e superare il 35% della popolazione femminile oltre i 65 anni. Da qui l’importanza di una visita uroginecologica e di eventuali esami di approfondimento per la valutazione dei problemi del basso tratto urinario femminile: cistiti, dolore pelvico cronico, prolassi urogenitali, incontinenza urinaria".

L’ambulatorio è attivo una volta alla settimana, il mercoledì mattina dalle 9.00.

Per la prenotazione, attraverso i canali CUP, si dovrà essere muniti di ricetta medica con i diversi codici di prenotazione a seconda della prestazione richiesta: 8926 (quesito diagnostico primo accesso uroginecologico), 9370 (riabilitazione post chirurgica), e 938003 PR8 (riabilitazione vescica). Per ogni informazione è possibile rivolgersi ai numeri 0922-442270-442215.