"Gli stipendi verranno pagati entro Pasqua": revocato lo sciopero degli operatori dell'hotspot

Revocato lo sciopero degli operatori dell'hotspot di Lampedusa. In Prefettura, nei giorni scorsi, s'è tenuto un incontro per trovare una soluzione alla vertenza che vede i dipendenti della cooperativa Badia Grande non ricevere le spettanze da tempo. La grande opera di mediazione compiuta dal vicario Signorelli e dal capo di Gabinetto Elisa Vaccaro, ha condotto le parti, ossia i vertici della cooperativa Badia Grande, in presenza dei rappresentanti della Cst Uil di Agrigento, a prendere degli impegni che porteranno al pagamento delle spettanze arretrate entro Pasqua.

Motivo per il quale lo sciopero è stato, appunto, revocato. La Uil annuncia che continuerà a vigilare affinché si onorino tutti gli impegni assunti nei confronti dei dipendenti a salvaguardia anche degli ospiti e della stessa cooperativa.