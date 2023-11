Cena revival a Joppolo: una classe dell'istituto Brunelleschi si ritrova a 35 anni dal diploma

Revival 35 anni dopo il diploma: ieri sera tredici ex alunni della VB dell'istituto per geometri Brunelleschi di Agrigento, provenienti da alcuni centri dell'hinterland si sono dati appuntamento in un ristorante di Joppolo Giancaxio per un tuffo nel passato.

Tutti insieme a rievocare gli anni spensierati di una gioventù sempre viva nei loro ricordi. Fra anneddoti e ricordi più o meno allegri del passato gli ex compagni di classe hanno già posto le basi per un prossimo incontro.



Nella foto, da destra: Giuseppe Alaimo (Aragona), Ignazio Marchese (Racalmuto), Salvatore La Porta (Raffadali), Alberto Crapanzano (Favara), Giuseppe Zuppardo (Agrigento), Angelo Todaro (Favara), Raimondo Cipolla (Aragona), Calogero Patti (Agrigento), Giuseppe Matina (Favara), Salvatore Colletto (Siculiana), Alfio Gangarossa (Porto Empedocle), Alfonso Siracusa (Porto Empedocle) e Calogero Chiodo (Aragona).