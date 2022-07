Revisori dei conti del Libero consorzio, ecco quando verrà effettuato il sorteggio

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Sarà effettuato martedì prossimo, 26 luglio 2022, alle ore 11.00 nella sala stampa del Libero Consorzio Comunale di Agrigento (piazzale Aldo Moro, 1) il sorteggio pubblico per l'estrazione dei nuovi componenti del collegio dei revisori dei conti del Libero Consorzio, organismo fondamentale per il funzionamento dell'Ente. Il sorteggio avverrà alla presenza del Commissario Straordinario del Libero Consorzio, dr. Raffaele Sanzo e dello staff del settore Affari Generali. Saranno tre i nominativi estratti tra i 257 in possesso dei requisiti richiesti, e che hanno presentato istanza entro i termini fissati dal bando pubblico, che faranno parte del nuovo collegio. Quest'ultimo durerà in carica tre anni (triennio 2022/2025), e sarà chiamato ad esprimere, tra gli altri, anche i pareri obbligatori sul bilancio di previsione e su numerosi atti dell'ex Provincia Regionale di Agrigento.