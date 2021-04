Una rete di monitoraggio meteo e anticendio: via al progetto in città

Licata avrà una rete di monitoraggio meteo utile anche per la prevenzione degli incendi. Il progetto potrà vedere la luce grazie alla donazione dei Lions Club di Licata e al partenariato tra Comune di Licata e gruppo FB Stazione Meteo Licata, Licatameteo.eu e Procivis.

L'iniziativa, dice una nota, "si propone di costruire una rete di monitoraggio meteorologico e antincendio attualmente inesistente per la zona di Licata, attraverso l’installazione di una stazione meteorologica professionale, di una serie di webcam e di un pc server (attrezzature donate dai Lions Club di Licata al Comune) per il monitoraggio delle condizioni meteo. Le webcam saranno inoltre utili per il monitoraggio antincendio durante i mesi estivi tramite applicazione mosaico disponibile presso la Protezione Civile Comunale. Sarà inoltre realizzata una pagina web pubblica dove confluiranno tutti i dati rilevati".

Il Comune di Licata assicurerà il supporto dei tecnici alla Protezione civile comunale per tutte le fasi di installazione e manutenzione.