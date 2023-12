Ex soci e collaboratori, agenti dei servizi segreti e un assessore regionale: un "esercito" di testi della procura contro il "sistema Campione"

La lista dei testimoni si apre coi nomi dell'imprenditore Carmelo Salamone, ex amministratore delegato di Girgenti Acque e grande accusatore di Marco Campione e dell'avvocato Omar Mohamed Ahmed, ex legale dell'imprenditore e poi, a sua volta, testimone contro di lui.

E poi ancora numerosi agenti dei servizi segreti, dirigenti del colosso imprenditoriale che gestiva il servizio idrico, componenti delle varie forze dell'ordine che hanno indagato e il magistrato ed ex assessore regionale Vania Contraffatto.

La procura "affila le armi" in vista dell'inizio del processo scaturito dalla maxi inchiesta "Waterloo" sulla presunta rete che sarebbe stata messa in piedi dall'ex presidente di Girgenti Acque, Marco Campione.

Professionisti, politici, uomini delle istituzioni e forze dell'ordine sarebbero stati a disposizione della società e, in particolare dello stesso Campione, in cambio di favori e posti di lavoro per familiari e amici.

Le indagini e l'udienza preliminare, tuttavia, hanno ridimensionato l'impianto accusatorio con decine di archiviazioni e sentenze di non doversi procedere: la più plateale è stata quella dell'ex prefetto di Agrigento, Nicola Diomede, al quale si contestava di avere "insabbiato" un provvedimento interdittivo antimafia che avrebbe bloccato l'attività di Girgenti Acque.

Il 12 dicembre è in programma, davanti ai giudici della seconda sezione penale presieduta da Wilma Angela Mazzara, la prima udienza dopo i 23 rinvii a giudizio decisi dal gup Micaela Raimondo lo scorso 18 luglio.

Il procuratore aggiunto Salvatore Vella e i pm Gaspare Bentivegna ed Eletra Consoli hanno depositato una lista di 99 testimoni chiamati a ricostruire le accuse a carico di Campione e gli altri presunti componenti del suo "cerchio magico".

Non solo pubblici funzionari, professionisti, uomini delle istituzioni e politici: del "sistema" di Marco Campione - molto abile, sostiene l'accusa, a mantenere una rete di connivenze a tutti i livelli, in grado di garantirgli l'impunità e far crescere le sue aziende - avrebbero fatto parte diversi componenti delle forze dell'ordine.

Fra le amicizie del presidente di Girgenti Acque anche alcuni funzionari dei servizi segreti che avrebbe scomodato per lamentarsi delle eccessive pressioni della Guardia di Finanza e per sapere se erano in corso delle indagini nei suoi confronti.

La procura li ha inseriti nella lista dei testi per riferire la loro versione dei fatti.