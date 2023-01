Rete idrica, arriva finanziamento da 49 milioni di euro: lavori da completare entro l'anno

Nuova rete idrica di Agrigento, adesso ci siamo.

Nei giorni scorsi è stato infatti firmato dall'Assessorato regionale all'Acqua e ai Rifiuti, diretto da Roberto D Mauro,il decreto di finanziamento del primo stralcio dell'opera, per un valore di oltre 49 milioni di euro.

Fondi che qualcuno, un po' inopinatamente, riteneva fossero andati perduti dopo il brusco stop registrato dalla gara d'appalto nei mesi scorsi, quando la procedura fu revocata dopo un intervento di Anac. L'autorità evidenziava alcune anomalie nel bando, soprattutto per quanto riguardava il mancato aggiornamento dei prezzi, aumentati in modo significativo negli anni.

Adesso c'è il decreto che trasferisce gli importi all'Ati idrico e all'Aica perché si attivino le procedure per una nuova gara (che realizzerà Urega) e che dovrà essere operativa già nei prossimi mesi, dato che lo stesso provvedimento di finanziamento indica il 31 dicembre 2023 come data utlima per che l'opera sia "completata, in uso e funzionante", pena ovviamente "la revoca del finanziamento concesso e la restituzione delle somme gia? accreditate in quanto la copertura finanziaria dell’intervento sara?, conseguentemente, considerata a totale carico del beneficiario".

Qunidi, in sintesi, se il tutto non si conclude entro l'anno a pagare saranno Ati, Aica e Comune. Uno scenario "catastrofico" che oggi appare molto ipotetico, con la città di Agrigento che al momento può festeggiare il risultato ottenuto dal sindaco Franco Micciché, dopo oltre un decennio di annunci, false partenze e ipotesi di eliminazione di queste risorse che consentiranno di dotare il capoluogo di una rete idrica decente: ad oggi, in media, il 58% di quanto viene inserito nelle tubazioni, infatti, si disperde nel sottosuolo.