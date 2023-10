Nuova rete idrica, aggiudicati i lavori: si spera adesso in una proroga dalla Regione

Primo stralcio dei lavori di rifarcimento della rete idrica di Agrigento, c'è un vincitore. La commissione Urega, infatti, nei giorni scorsi ha selezionato l'offerta di un consorzio d'imprese (Essequattro Costruzioni Srl - Gen Costruzioni Srl), che si sono aggiudicati l'appalto con un ribasso del 30,33% sull'importo degli importi, di poco superiore ai 39milioni e 200mila euro.

La proposta di aggiudicazione passerà adesso ad Aica, che dovrà svolgere le restanti procedure burocratiche e solo dopo si potrà partire effettivamente con la realizzazione del grande cantiere che, ai sensi del finanziamento ottenuto da oltre 40 milioni di euro, si sarebbe dovuto concludere entro dicembre.

Un'orizzonte temporale evidentemente inapplicabile, rispetto al quale si spera in una proroga tecnica da parte della Regione, come già manifestato in passato dall'amministrazione comunale di Agrigento.