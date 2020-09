Rubata la chiave della Madonna di Porto Salvo, il prete: "Restituita anonimamente"

"La chiave della Madonna è stata restituita. Chi l'aveva presa, pentito, me l'ha riconsegnata in modo anonimo. Ringraziamo la Vergine Maria perché questa vicenda si é conclusa bene e preghiamo gli uni per gli altri". E' con questo messaggio che, ieri sera, don Carmelo La Magra, sacerdote di Lampedusa, ha rassicurato tutti gli isolani.

Da ore circolava, sui social ma non soltanto, l'allarme: "E' stata rubata la chiave d'oro della Madonna di Porto Salvo". Una chiave che ha un unico, importante, significato: la chiave di Lampedusa nelle mani della Beata Vergine. Un furto messo a segno, stando a quanto ieri veniva riferito, il giorno della sua festa: il 22 settembre. Una festa che, però, quest'anno, a causa dell'emergenza Coronavirus, non c'è stata. Ai carabinieri, ieri sera, non risultava nulla. Né a quelli del comando compagnia di Agrigento, né a quelli della stazione di Lampedusa. Nessuna denuncia era stata formalizzata, né c'erano stati interventi al riguardo. Ma i militari, avuta notizia informale, si sono subito interessati al "caso".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Un caso che s'è risolto, per fortuna, rapidamente e spontaneamente. Perché quella chiave (che, stando a quanto trapela, non è affatto d'oro) è stata restituita, per come ha garantito il parroco di Lampedusa.