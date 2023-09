Incassa il reddito di cittadinanza con una falsa dichiarazione ma restituisce subito i soldi: assolta "furbetta"

Si appropria indebitamente dei soldi del reddito di cittadinanza ma li restituisce subito all'Inps e il giudice l'assolve "per particolare tenuità del fatto".

Con questo verdetto il gup Micaela Raimondo ha prosciolto Teodora Iamandi, 44 anni, di origine rumena e residente a Canicattì, accusata di essere una cosiddetta "furbetta" del beneficio introdotto dal governo negli anni scorsi (e adesso abolito) per sostenere le fasce deboli della popolazione.

La donna, in particolare, era stata accusata di avere dichiarato falsamente il possesso del requisito della residenza continuativa in Italia per 10 anni: circostanza che sarebbe stata smentita dagli accertamenti eseguiti attraverso l'anagrafe della popolazione straniera.

La donna, tuttavia, aveva già incassato circa 1.200 euro. Prima ancora che venisse processata, come sostenuto in aula dal difensore, l'avvocato Giacinto Paci, ha restituito il denaro e il giudice l'ha assolta.

Il pubblico ministero Salvatore Vella, al contrario, aveva chiesto la condanna a un anno e quattro mesi di reclusione.