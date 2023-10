Restauro completato: il cimitero di Bonamorone riavrà il sacrario militare, pronta cerimonia solenne

E' tutto pronto. Dopo decenni di abbandono e dopo il restauro fatto con i fondi del ministero della Difesa, Agrigento riavrà - e sarà visitabile - il sacrario militare del cimitero di Bonamorone. Il luogo con il quale viene espressa la gratitudine della nazione, senza distinzione di religione, credo politico e nazionalità, i caduti in guerra verrà restituito alla città venerdì prossimo, 27 ottobre. Ed è in corso di organizzazione da parte dell'amministrazione comunale una cerimonia ufficiale, alla presenza delle autorità civili, militari ed ecclesiastiche, per celebrare il momento solenne.

Il sacrario militare del cimitero di Bonamorone ha un valore storico/artistico. A mobilitarsi per i lavori di restauro, dopo decenni di abbandono appunto, era stato l'ormai ex assessore Roberta Lala.

Per la gestione e manutenzione si procederà alla stipula di una convenzione con il ministero della Difesa con oneri a carico dello stesso ministero.

Palazzo dei Giganti, in queste ore, ha disposto l'acquisto di emblemi patriottici che ricordano l’appartenenza alla nazione dei caduti in guerra per la difesa della propria patria e simboleggiano il senso di orgoglio nazionale e di identità condivisa e unità del Paese. Si tratta di due pennoni in alluminio e bandiere dell'Italia e un kit composto da 3 aste cromate, un puntale Repubblica, uno Europa e una lancia generica completo di bandiere.