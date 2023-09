Dopo anni di abbandono verrà recuperato il Sacrario militare del cimitero di Bonamorone.

Dopo decenni di degrado, verrà recuperato il sacrario militare del cimitero di Bonamorone.

Le attività di manutenzione straordinaria e restauro sono frutto del dialogo avviato dal sindaco Franco Miccichè con il Ministero della Difesa, commissariato Generale per le Onoranze ai caduti, ed i successivi sopralluoghi congiunti tra l'ex assessore Roberta Lala e l'assessore Gerlando Principato con il tenente colonnello Gars Fabio De Vittoris e il direttore del Commissariato generale.

"L’affidamento dell’appalto ed i lavori di messa in sicurezza partiti lo scorso luglio 2023 – sottolinea l’assessore alla protezione civile e ai Lavori pubblici, Gerlando Principato – sono stati appaltati e consegnati dal Ministero

della Difesa, Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa, e dovrebbero essere completati entro il mese di settembre". Presto il sacrario sarà nuovamente fruibile a chiunque volesse visitarlo e disponibile per le celebrazioni in memoria dei caduti di guerra.