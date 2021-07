Il Resort Verdura "buen retiro" per i vip: tra gli ospiti Amadeus, Dj Ringo, Versace e Aranzulla

Sfilata di vip, come ogni anno, al Resort "Verdura" di Rocco Forte Hotels. La struttura d'eccellenza, infatti, attrae sempre grandi nomi dello spettacolo, dello sport e dell'imprenditoria nazionale e internazionale che vengono qui per godere delle bellezze della Sicilia e del lusso offerto dal resort.

Questa estate, ovviamente, non ha fatto eccezione. Basta una rapida ricerca tra gli hashtag di Instagram per vedere come personaggi molto famosi siano stati in provincia in questi giorni.

L'elenco è abbastanza lungo: partiamo da Santo Versace, fratello maggiore di Gianni e Donatella, che è stato al Resort Verdura insieme alla moglie Francesca De Stefano per fare anche un suggestivo viaggio in mongolfiera.

In piscina si sono invece fatti ritrarre il noto conduttore televisivo Amadeus con la compagna Giovanni Civitillo e l'imprenditore digitale Salvatore Aranzulla, "mago" delle guide sul web. Hanno invece preferito il mare il dj e conduttore radiofonico Ringo insieme alla compagna, l'ex pallavolista Rachele Sangiuliano. Ospiti "affezionati" del resort anche la starlette empedoclina Clizia Incorvaia con il compagno Paolo Ciavarro.