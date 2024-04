Condannato per resistenza a pubblico ufficiale: 47enne arrestato e portato in carcere

Deve espiare la pena di un anno e 8 mesi di reclusione poiché condannato, in via definitiva, per resistenza a pubblico ufficiale. Reato commesso a Licata nel 2013. È in esecuzione di un provvedimento di pene concorrenti, emesso dall'ufficio Esecuzioni penali della procura di Agrigento, che, nei giorni scorsi, i poliziotti del commissariato cittadino hanno arrestato un 47enne licatese.

L'uomo, dopo la notifica del provvedimento, è stato portato alla casa circondariale "Pasquale Di Lorenzo" di Agrigento dove dovrà, appunto, scontare la pena di un anno e otto mesi di reclusione.