Rescissione del contratto di gestione del cimitero, respinta richiesta milionaria di risarcimento

Si chiude davanti al tribunale amministrativo regionale, salvo ricorsi al Cga, lo strascico legale della rescissione del contratto di gestione in project financing del cimitero di Piano Gatta di Agrigento.

Come si ricorderà la struttura era gestita da un'Ati di cui era capogruppo la Europa Costruzioni, questo almeno fino al 2016, anno in cui il Comune rigettò la richiesta di presa d'atto di una manovra condotta dalla società, che cedette il proprio ramo d'azienda per la gesitone del cimitero ad un'altra impresa (comunque riconducibile alla prima), cioè la Global Service. L'ente ritenne che questo passaggio non fosse possibile perché questa seconda società non aveva tutte le certificazioni necessarie.

Questo provvedimento era stato già oggetto di un passaggio davanti alla giustizia amministativa: il Tar, nel 2018, aveva annullato l'atto del Comune, ritenendo che "sulla comunicazione di affitto del ramo d’azienda si era formato il provvedimento tacito di assenso, una volta decorso il termine di 60 giorni (dalla trasmissione delle osservazioni della società ricorrente), su cui l’amministrazione sarebbe potuta intervenire solo in sede di autotutela". Il Comune quindi inviò all'impresa una nuova richiesta di fornire la certificazione mancante, che però la società non seppe fornire e il contratto fu risolto. Una decisione che ha retto al Tar prima e al Cga dopo.

La Global service, sta quindi adesso agendo per vedersi riconosciuto un sostanzioso risarcimento dal Comune dal valore di oltre un milione di euro per i mancati incassi nella gesitone del cimitero quantomeno per 2 anni, cioè il periodo intercorso tra il primo ricorso vinto nel 2018 e l'ultima sentenza sfavorevole nel 2020.

Un ricorso che però il Consiglio di giustizia amministrativa ha respinto ritenendolo infondato. "Nel caso in esame - dicono i giudici - costituisce circostanza incontestata che la società Europa costruzioni, nel momento in cui ha concesso in affitto il ramo d’azienda a Global Service, non disponeva della qualificazione per i lavori da eseguire. Ne discende che l’Ati non era legittimata all’esecuzione del contratto, per violazione del principio della continuità del possesso dei requisiti di qualificazione".

Il Comune era quindi tenuto a rilevare la carenza in oggetto e sospendere il rapporto commerciale. "In conclusione - scrivono ancora i giudici - il danno che si è verificato non è un danno ingiusto, atteso che l’Ati non era legittimata a svolgere il servizio di gestione e non era, pertanto, titolare di alcuna posizione soggettiva meritevole di tutela".

La ricorrente dovrà inoltre riconoscere 3mila euro di spese legali al Comune.