Reparto di Ortopedia senza medici, l'Asp corre ai ripari: pubblicato bando per sei dirigenti

Reparto di Ortopedia del "San Giovanni di Dio" in emergenza, l'Asp pubblica un avviso pubblico per "titoli ed esami" per la copertura di 6 posti di dirigente medico da destinare alla realtà agrigentina.

In attesa che la Regione Siciliana renda operativo il bando per la ricerca di medici stranieri che volessero venire a lavorare in questa provincia, e in vista della scadenza del ricorso a privati attivato dall'Azienda sanitaria provinciale, sono stati pubblicati gli atti necessari ad avviare le procedure concorsuali che, verosimilmente non prima della prossima primavera, potranno consentire di rimpinguare l'organico del reparto agrigentino, svuotatosi dopo le dimissioni di massa che hanno riguardato anche il primario.