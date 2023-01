L’omaggio di Roma al giudice beato Rosario Livatino: la reliquia sarà esposta anche nella sede nazionale del sindacato UGL

Venerdì 20 gennaio, dalle 12,30 alle 15 presso la sede confederale del sindacato UGL in via Nomentana a Roma, in occasione della prima solenne “Peregrinatio Beati Rosarii Livatino – Fidei et Justitiae Martyris” organizzata dall’arciconfraternita di Santa Maria Odigitria dei Siciliani, si terrà l’ostensione della reliquia del giudice Rosario Livatino, primo magistrato beato nella storia della Chiesa, ucciso per mano della mafia il 21 settembre 1990.

Per il segretario generale dell’UGL Paolo Capone, che prenderà parte all’evento, “si tratta di un’occasione straordinaria. Questo incontro ci offre l’opportunità per riflettere sul sacrificio dell’uomo e del magistrato in prima fila nella lotta alla mafia. Un esempio mirabile di fedeltà e attaccamento agli ideali di giustizia e ai valori fondamentali della Repubblica”.