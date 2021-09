Mafia ed estorsioni, denunce in crescita: il capo della Dia agli imprenditori: "La criminalità non porta progresso”

In sei mesi, in provincia di Agrigento le denunce per estorsione si sono raddoppiate rispetto al semestre precedente, complessivamente sono state 46 le richieste di aiuto alle forze dell'ordine presentate da imprenditori che non si sono piegati al pizzo. Il dato emerge dalla relazione semestrale della dia relativa al perdiodo compreso tra luglio e dicembre dell'anno scorso.

“Il dato è confortante – dice dai microfoni di AgrigentoNotizie il vice questore Roberto Cilona che guida la sezione agrigentina della direzione investigativa antimafia che lancia anche un appello agli imprenditori – ricordatevi che fate parte di un sistema e di una comunità che nel progresso ha il suo fine principale. La mafia – aggiunge il capo della Dia di Agrigento - non porta progresso nel territorio ma produce solo sottosviluppo”.